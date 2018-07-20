BİLECİK:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:06

Pazaryeri’nde yol düzeltme ve bakım çalışmaları

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından yol düzeltme ve bakım çalışmaları devam ediyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye ekiplerinden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa...

Pazaryeri'nde yol düzeltme ve bakım çalışmaları
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından yol düzeltme ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye ekiplerinden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "İlçe merkezindeki çalışmalarımızla birlikte hemşehrilerimizin tarlalarına daha rahat ulaşım sağlaması için greyderimizle yol düzeltme ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. Bizlere desteğini ve dualarını esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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