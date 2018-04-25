Pazaryeri’ndeki üniversite öğrencilerine müjde

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi’ne yapılan öğrenci otağının aynısı Pazaryeri ilçesine de yapılacak.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, inşası tamamlanan öğrenci otağını inceleyerek, yetkililerden...

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi’ne yapılan öğrenci otağının aynısı Pazaryeri ilçesine de yapılacak.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, inşası tamamlanan öğrenci otağını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bahçesine Osmanlı otağı çalışmaları devam ediyor. Osmanlının yeşerdiği topraklarda ilçe dışından öğrencilerimize maneviyatı yaşatmak onların birliğini beraberliğini kendi aralarında istişarelerini dinlemelerini eğlenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştireceğimiz projeyi Allah’ın izniyle 25 gün içinde hayata geçireceğiz. Yüksekokulumuza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.