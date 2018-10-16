BİLECİK:
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16 Ekim 2018 Salı 16:36

Pazaryeri’nin el sanatları İstanbul’da sergilenecek

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından İstanbul Pendik’te “Sandıktan Günümüze Modernize Edilen İğne Oyalarımız” sergisi açılacak.Sergi, 3-05 Kasım 2018 tarihlerinde Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde...

Pazaryeri'nin el sanatları İstanbul'da sergilenecek
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından İstanbul Pendik’te “Sandıktan Günümüze Modernize Edilen İğne Oyalarımız” sergisi açılacak.

Sergi, 3-05 Kasım 2018 tarihlerinde Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde izleyenlerin beğenisine sunulacak. Düzenlenecek olan sergi ile ilgili olarak açıklama yapan Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve milli folklorcu Sedat Büyük; geleneksel el sanatlarına önem verdiklerini, sandıklardan derlenen iğne oyası ürünlerle birlikte Pazaryeri ilçemizdeki kursiyerlerimiz tarafından üretilen el emeği ürünlerini, Pendik ve çevresinde bulunan Bileciklilerle buluşturmak istediklerini söyledi. Büyük, “Bu sergi ile el sanatları usta öğreticisi Nevin Büyük’ün, sandıklardan derleyerek oluşturduğu iğne oyaları koleksiyonundan oluşan krep örtü ve yazmaları ile iğne oyası usta öğreticisi Zuhal Afşar’ın kursiyerleri tarafından hazırlanarak günümüze uyarlanan iğne oyası kolyeler, küpeler, fularlar, tespihler, namaz örtmeleri ve tülbentlerden oluşan eserler sergilenecek. Anadolu topraklarının geçmişinden süzülerek gelen ve buram buram Anadolu kokan geleneksel el sanatlarının günümüzde de yaygınlaştırılmasını ve el emeğinin değerlendirilmesine katkıda bulunarak genç nesillere sevdirilmesini amaçlıyoruz. Çömleği, helvası, bozası, şerbetçi otu ve 6 adet göletiyle meşhur olan Pazaryeri’ni; Şeyh Edebalı’nın diyarı olan kuruluşun ve kurtuluşun beşiği, mermeri ile meşhur, Türkiye’de dört bölgeyi birleştiren tek il olan Bilecik’i tanıtmak istiyoruz” dedi.
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