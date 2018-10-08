Pazaryerispor haftayı 3 puanla kapattı

Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden Pazaryerispor, Bozüyük İçköyspor ile oynadığı müsabakada İçköyspor’u 6-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, maç sonrası oyuncuları tebrik ederek açıklamada...

Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden Pazaryerispor, Bozüyük İçköyspor ile oynadığı müsabakada İçköyspor’u 6-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, maç sonrası oyuncuları tebrik ederek açıklamada bulundu. Yalçın, “Pazaryeri ilçe stadında oynanan Pazaryerispor, Bozüyük İçköysporu 6-1 yendi. Dostluk havasında geçen karşılaşmada tüm futbolcu kardeşlerimi, iki takımın teknik heyetini kutluyorum. Takımını yalnız bırakmayan İçköyspor başkanını tebrik ediyorum. Ayrıca Pazaryerispor taraftarı hemşehrilerimi olgunluklarından, centilmence müsabakayı izlediklerinden ve takımımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.