Rakip tanımıyorlar

Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü masa tenisi sporcuları başarıdan başarıya koşuyor. Katıldıkları her turnuvadan madalya ile dönen masa tenisi sporcuları adeta rakip tanımıyor.Son olarak Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübünün 21...

Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü masa tenisi sporcuları başarıdan başarıya koşuyor. Katıldıkları her turnuvadan madalya ile dönen masa tenisi sporcuları adeta rakip tanımıyor.

Son olarak Bursa Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübünün 21 - 22 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlediği ve yaklaşık 300 sporcunun katıldığı "6. Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvasına" katılan kulüp sporcuları Levent Üstün ve Ahsen Ahmet Kılıç birinci oldular. 30 -39 yaş erkeklerde rakiplerinin arasından sıyrılan Pazaryerili Levent Üstün, ferdi olarak namağlup şampiyon oldu. Yine aynı yaş grubunda ve çift erkeklerde Levent Üstün ve Ahsen Ahmet Kılıç rakiplerini yenerek birlikte namağlup şampiyon oldular.

Bilecik’te rakipleri olmayan iki sporcu Levent Üstün ve Ahsen Ahmet Kılıç’ın Bursa’daki rakiplerini yenip birinci olması Pazaryeri ilçesinde mutlulukla karşılandı. Bilecik’in adını Bursa ve Bolu’da da Türkiye’ye duyuran Levent Üstün ve Ahsen Ahmet Kılıç’ı kutlayan Kulüp Başkanı Sedat Büyük, "Başarılarının devamını dileyip, Bilecik ili adına gurur verici olduğunu" söyledi.