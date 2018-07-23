Rektör Taş, Osmaneli karpuz pazarını gezdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Osmaneli ilçesinde bulunan karpuz pazarını gezdi.

Rektör Taş, Osmaneli karpuz pazarında Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Mut ile bir araya gelerek, Osmaneli Meslek Yüksekokulu için çalışmalar değerlendirdi. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, hocaların ilçeye gösterdiği ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ederek, “Osmaneli karpuz pazarını da gezen değerli hocalarımız üreticilerle görüştüler. Mallarına 50 kuruş fiyatla alıcı bulan karpuz üreticileri fiyatlardan son derece memnun. İnşaatı devam eden bakanlık onaylı hale talepler her gecen gün artıyor” ifadelerine yer verdi.