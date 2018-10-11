Rektör Taş’tan kan bağışı kampanyasına destek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Türk Kızılay’ı Bilecik ve Eskişehir şubelerinin Gülümbe Kampüsünde gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasını ziyaret etti.

Bağışçı öğrencilerle ve Kızılay gönüllüleriyle bir süre sohbet eden Rektör Taş, Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar’dan organizasyonla ilgili bilgi aldı. Bağışlanan her ünite kanla üç hastanın hayatının kurtulduğunu belirten Selami Çınar, önceki kampanyada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden 700 ünite kan toplandığını, bu 700 ünite kanın toplam 2 bin 100 kişiye can verdiğini söyledi. Selami Çınar’a özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Rektör Taş, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türk Kızılay’ının organizasyonlarına desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan kan bağış kampanyasının 12 Ekim Cuma günü biteceği belirtildi.