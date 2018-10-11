BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:01

Rektör Taş’tan kan bağışı kampanyasına destek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Türk Kızılay’ı Bilecik ve Eskişehir şubelerinin Gülümbe Kampüsünde gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasını ziyaret etti.Bağışçı öğrencilerle ve Kızılay gönüllüleriyle...

Rektör Taş'tan kan bağışı kampanyasına destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Türk Kızılay’ı Bilecik ve Eskişehir şubelerinin Gülümbe Kampüsünde gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasını ziyaret etti.

Bağışçı öğrencilerle ve Kızılay gönüllüleriyle bir süre sohbet eden Rektör Taş, Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar’dan organizasyonla ilgili bilgi aldı. Bağışlanan her ünite kanla üç hastanın hayatının kurtulduğunu belirten Selami Çınar, önceki kampanyada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden 700 ünite kan toplandığını, bu 700 ünite kanın toplam 2 bin 100 kişiye can verdiğini söyledi. Selami Çınar’a özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Rektör Taş, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türk Kızılay’ının organizasyonlarına desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan kan bağış kampanyasının 12 Ekim Cuma günü biteceği belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku