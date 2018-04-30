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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:32

Satranç Turnuvası’na yoğun ilgi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, 134 sporcunun başvurduğu turnuva birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.Maçlara Bilecik İl Temsilcisi...

Satranç Turnuvası'na yoğun ilgi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, 134 sporcunun başvurduğu turnuva birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.

Maçlara Bilecik İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu’nun yaptığı turnuvada; İl Hakem Kurulu As Başkanı Hayri Bayrak, il hakemlerinden İdris Aydın, Ali Osman Yıldız ve Alperen Ölçer hakemlik yaptı.

İlk 3 dereceye üniversite tarafından kupa hediye edilirken 4-10 sıralarda yer alan sporcular ise madalya ile ödüllendirildi. İl Temsilciliği tarafından ayrıca katılan tüm sporculara cep satrancı hediye edildiği turnuvanın ödül töreninde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Cihan Darcan ve Satranç Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Salim Ceyhan gençlerin sevincine ortak oldular.
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