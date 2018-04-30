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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:56

Science Expo Bursa 2018 Bilim Şenliği’nde matematiğe dokundular

Science Expo, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlendi.Bu yıl ki konsepti “Geleceğin Teknolojileri” olarak belirlenen şenlikte; bilim ve teknoloji alanında projeler, atölye çalışmaları,...

Science Expo Bursa 2018 Bilim Şenliği'nde matematiğe dokundular
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Science Expo, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

Bu yıl ki konsepti “Geleceğin Teknolojileri” olarak belirlenen şenlikte; bilim ve teknoloji alanında projeler, atölye çalışmaları, bilim gösterileri, insansız hava araçları uçuşları, drone gösterileri, bilimsel konferanslar, simülatörler, bilimsel sergiler, tasarım ve mühendislik yarışmaları gerçekleştirildi. Science Expo’2018 de “Bilecik Bilsem Matematiğe Dokunun Projesiyle” atölye çalışması yaptı.

Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi, BİLSEM Müdürü Tarkan Ünal ve Matematik Öğretmeni Tuba Arı’nın katıldığı çalışmalara günde 7 seansta toplam 420 öğrenci katıldı. Öğrenci ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören atölye çalışmalarına Bilecik Bilsem öğrenci ve velileri de katıldı.
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