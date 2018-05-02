Ülke genelinde olduğu gibi Bilecik’te de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimleri sebebiyle seçmen listeleri askıya çıkarıldı.Bugün sabah saat 08.30 itibariyle vatandaşların bilgilendirilmesi...

Ülke genelinde olduğu gibi Bilecik’te de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimleri sebebiyle seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

Bugün sabah saat 08.30 itibariyle vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla muhtarlıklara asılan seçmen listeleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar yerlerini koruyacak. Vatandaşlar, muhtarlıkların yanı sıra e-Devlet ve YSK Başkanlığı internet siteleri üzerinden de nüfus bilgilerini girerek isimleri sorgulayabilecekler.

Seçmen listeleri hakkında bilgi veren Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahalle Muhtarı İlhami Çınar, bütün köy, mahalle ve belde muhtarlarının seçim listelerini aldıklarını belirterek, “Listeler askıya çıktı. Bugün sabah 08.30 itibariyle bütün muhtarlarımız köylerinde, beldelerinde ve mahallelerinde askılara astılar. Bunları mahalle olarak büyük olduğu için bazı yerlerde fotokopilerini mesela İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Çağdaş Lokaline koyduk. Muhtarlar Derneğimize koyduk. Özbey Kıraathanesinde yine aynı şekilde seçmen listelerini oraya bıraktık. Bir de İsmetpaşa Mahalle Konağı’na bunu askıya çıkardık. Bunları takip edeceğiz. Muhtarlarımızın telefonları 24 saat açık. Gece gündüz arayabilirler. Bir de bu seçimde yapılacak olan en güzel şey, evde hasta, yatalak, felçli olanların raporlarını bize verdikleri zaman formlarını seyyar formunu doldurup felçli ve yatalak hastalarımıza bu formu doldurarak teslim ettikleri zaman seyyar sandıklar kurulacak. Hastalarımız evlerinde oylarını kullanabilecekler. İkinci bir form da yaşlılarımız için seçmenleri beşinci katlarda değil de birinci katlarda oy kullanabilmeleri için bu formlar dağıtıldı. Bizde bunları bütün muhtar arkadaşlar olarak hepimiz anlatıyoruz. Yalnız köy ve beldelerde seyyar sandıklar yok sadece ilde var” dedi.