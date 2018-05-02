BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:26

Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Ülke genelinde olduğu gibi Bilecik’te de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimleri sebebiyle seçmen listeleri askıya çıkarıldı.Bugün sabah saat 08.30 itibariyle vatandaşların bilgilendirilmesi...

Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ülke genelinde olduğu gibi Bilecik’te de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimleri sebebiyle seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

Bugün sabah saat 08.30 itibariyle vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla muhtarlıklara asılan seçmen listeleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar yerlerini koruyacak. Vatandaşlar, muhtarlıkların yanı sıra e-Devlet ve YSK Başkanlığı internet siteleri üzerinden de nüfus bilgilerini girerek isimleri sorgulayabilecekler.

Seçmen listeleri hakkında bilgi veren Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı ve İsmetpaşa Mahalle Muhtarı İlhami Çınar, bütün köy, mahalle ve belde muhtarlarının seçim listelerini aldıklarını belirterek, “Listeler askıya çıktı. Bugün sabah 08.30 itibariyle bütün muhtarlarımız köylerinde, beldelerinde ve mahallelerinde askılara astılar. Bunları mahalle olarak büyük olduğu için bazı yerlerde fotokopilerini mesela İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Çağdaş Lokaline koyduk. Muhtarlar Derneğimize koyduk. Özbey Kıraathanesinde yine aynı şekilde seçmen listelerini oraya bıraktık. Bir de İsmetpaşa Mahalle Konağı’na bunu askıya çıkardık. Bunları takip edeceğiz. Muhtarlarımızın telefonları 24 saat açık. Gece gündüz arayabilirler. Bir de bu seçimde yapılacak olan en güzel şey, evde hasta, yatalak, felçli olanların raporlarını bize verdikleri zaman formlarını seyyar formunu doldurup felçli ve yatalak hastalarımıza bu formu doldurarak teslim ettikleri zaman seyyar sandıklar kurulacak. Hastalarımız evlerinde oylarını kullanabilecekler. İkinci bir form da yaşlılarımız için seçmenleri beşinci katlarda değil de birinci katlarda oy kullanabilmeleri için bu formlar dağıtıldı. Bizde bunları bütün muhtar arkadaşlar olarak hepimiz anlatıyoruz. Yalnız köy ve beldelerde seyyar sandıklar yok sadece ilde var” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku