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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:29

Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Özyaşar’ın Ebeler Haftası mesajı

Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar, 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü’ nedeni ile bir mesaj yayınladı.Mesajında, ebelerin herkesin dünyaya geldiğinde ilk karşılaştığı...

Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Özyaşar'ın Ebeler Haftası mesajı
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Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar, 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü’ nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Mesajında, ebelerin herkesin dünyaya geldiğinde ilk karşılaştığı kişiler olduğunu belirten Dr. Özyaşar "En önemli varlıklarımız olan çocuklarımızın hayata adım atarken ilk ellerinden tutan yine onlardır. İnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip ebelik mesleği, geçmişte olduğu gibi bugün de, ülke sağlık sistemimizin en önemli bölümünü teşkil etmektedir. İnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip ebelik mesleği, geçmişte olduğu gibi bugün de, ülke sağlık sistemimizin; birinci basamak sağlık hizmetlerinde, hastanelerimizde ve diğer sağlık kurumlarımızda vazgeçilmez unsurlarından birisi olmuştur. Koruyucu anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile birlikte doğum öncesi ve doğum sonrası annenin takibi, gerekli bakım ve eğitimin verilmesi, doğumların yaptırılması, riskli doğumların teşhisi ve sağlık kurumlarına sevki gibi bu hizmetlerin ülke geneline sunulmasında ebelerin üstlendiği görev takdire şayandır” dedi.

Ebelerin doğum eylemini gerçekleştirmenin yanında anne ve çocuk sağlığı, doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve bebek bakım hizmetleri, anne ve bebekle ilgili koruyucu tedbirler, tıbbi önlemlerin alınması ile gerekli hallerde ilk yardım ve acil önlemlerin alınması hizmetlerini de yürüttüğünü söyleyen Dr. Özyaşar, şunları belirtti;

“Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acılarını dindiren, aileye ‘istek ve özlemle beklenen birisinin katılmasını sağlayan’ ve bu olaya tanıklık etmenin gururunu yaşayan ebelerimiz işte bunun için toplum içinde saygın bir yer edinmişlerdir. Çocuklarımızın dünyaya sağlıklı bir biçimde gözlerini açmasında kutsal bir vazife icra eden, anne ve bebek sağlığının en temel koruyucusu olarak gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası’nı ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutlarım.”
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