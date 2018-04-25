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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:09

Şenkal caddesi’nde asfaltlama çalışmaları başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Şenkal Caddesinde başlayan asfaltlama çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 28 Nisan Cumartesi günü faaliyete geçecek Yeni Kapalı...

Şenkal caddesi'nde asfaltlama çalışmaları başladı
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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Şenkal Caddesinde başlayan asfaltlama çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 28 Nisan Cumartesi günü faaliyete geçecek Yeni Kapalı Pazara ulaşımı sağlayacak Şenkal Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları başladı. Şenkal Caddesi’nde yapılan çalışmalar kapsamında cadde genişletilerek yolun her iki tarafına kaldırım çalışması ve tek tarafa bisiklet yolu yapılarak cadde düzenlendi. Tamamlanan çalışmalar ile tamamen yenilenen caddede son olarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen ve yol çalışmalarının ivedilikle tamamlanacağını söyleyen Başkan Bakıcı, pazarcı esnafının bu hafta sonundan itibaren yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayacaklarını belirti. Başkan Bakıcı, yeni pazarın hem esnafa hem de vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.
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