BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:50

Şenlikler gün boyu devam etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler gün boyu Cumhuriyet Meydanı ve çeşitli okullarda devam etti.

Şenlikler gün boyu devam etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler gün boyu Cumhuriyet Meydanı ve çeşitli okullarda devam etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 23 Nisan şenlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden etkinlikleri ve bazı okulların kendi bünyelerinde hazırladıkları gösterilerini izledi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösterilerin ardından Bozüyük Fatih Sultan Mehmet Han Parkı Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen Necip Fazıl Kısakürek Okulunun 23 Nisan gösterilerine katılan Başkan Bakıcı ve Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman çocukların mutluluğuna ortak oldu. Burada sona eren gösterilerin ardından okul yöneticilerine emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür eden Başkan Bakıcı, 23 Nisan’ın bu şekilde coşku ve mutluluk içinde kutlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku