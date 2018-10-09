BİLECİK:
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09 Ekim 2018 Salı 10:45

"Sevgin İliklerime İşlesin" yeni umutlar için üniversite yerleşkesinde

Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde; üniversite yerleşkesinde "Sevgin İliklerime İşlesin" projesi için bilgilendirme etkinliği gerçekleştiriliyor.Yeni umutlara kapı açmak amacıyla...

'Sevgin İliklerime İşlesin' yeni umutlar için üniversite yerleşkesinde
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Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde; üniversite yerleşkesinde "Sevgin İliklerime İşlesin" projesi için bilgilendirme etkinliği gerçekleştiriliyor.

Yeni umutlara kapı açmak amacıyla üniversite öğrencilerinden kan örneklerinin alındığı bilgilendirme çalışması, Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu önünde kurulacak araç ve stantlarda yapılacak."Sevgin İliklerime İşlesin’’ adlı kampanya kapsamında Kök Hücre Bağışı ile ilgili bilgilendirme programı ile yeni umutlara kapılar açılması amaçlanıyor. ’’Sevgin İliklerime İşlesin’’, ’’Belki De Sensin’’, ’’Kök Hücre Bağışıyla Umut Olun’’ sloganları ile düzenlenen programda konunun uzmanları ve kurum yetkilileri çalışma hakkında öğrencilere bilgi verecekler.
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