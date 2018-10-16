Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret eden 8 bin 650 kişiye çay ve lokum ikramı

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni hafta sonu ziyaret eden 8 bin 650 kişiye çay ve lokum ikram edildi.Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ne yoğun ziyaretler sürüyor. Bilecik Belediyesi görevlileri...

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni hafta sonu ziyaret eden 8 bin 650 kişiye çay ve lokum ikram edildi.

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ne yoğun ziyaretler sürüyor. Bilecik Belediyesi görevlileri tarafından alanda karşılanan ziyaretçilere ücretsiz tanıtım hizmeti verilerek, çay ve ayca lokumu ikram edildi. Ziyaretçiler, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve çalışanlara teşekkür etti.