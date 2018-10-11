Şeyh Edebali Üniversitesi en hızlı yükselen devlet üniversitesi oldu

Son yıllarda akademik alanda yaptığı atılımla dikkatleri üzerine çeken Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bilimsel yatırımlarının sonuçlarını almaya başladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuvarının yayımladığı akademik performansa göre üniversite başarı sıralamasında, kurulduğu yıldan bu yana en iyi derecesini elde etti. 2018-2019 Raporu’nda 157 üniversite içerisinde 100’üncü sırada yer alan Şeyh Edebali Üniversitesi bir önceki yıla göre 18 basamak birden yükselmiş oldu. Aynı rapora göre yalnız devlet üniversitelerinin yer aldığı sıralamada ise 108 üniversite içinde 82’nci olan Şeyh Edebali Üniversitesi önceki yıla göre 10 basamak birden yükseldi. 2017 yılı verileri bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında tüm üniversiteler arasında en iyi yükselişi gösteren üniversite oldu.

“5 yıl sonra ilk 50 üniversite içinde yer almak hayal değil”

URAP raporunu değerlendiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, sonuçların mutluluk verici olduğunu söyledi. Rektör Taş, "Son 3 yıl içinde istikrarlı bir şekilde yükselen üniversitemizin bundan sonraki yıllarda da yükselişine devam etmesi için gerekli tüm çalışmalar devam etmektedir. Bu başarıda pay sahibi olan tüm akademik ve idari personelimize sonsuz şükranlarımı sunar, hedeflerimiz doğrultusunda çok daha fazla çalışacağımıza tüm kamuoyunun emin olmasını isterim. Ayrıca inşa aşamasında olan binalarımız tamamlandığında çok daha iyi seviyelere geleceğimizi biliyoruz. Özellikle 5 yıl sonra ilk 50 üniversite içinde yer almak hayal değil, yakın bir hedeftir. Bunun için tüm akademik personelimizin öğrencilerimiz ile birlikte ülkemizin içinde bulunduğu şartları düşünerek görevlerinin bilincinde olduğunu ve daha çok çalışarak, bilimsel olarak ihtiyaç duyduğumuz üretimi gerçekleştireceğimizden emin olabilirsiniz” dedi.