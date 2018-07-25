Şeyh Edebali Üniversitesi İsrail Parlamentosunu kınadı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail Parlamentosunu kınadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından yapılan açıklamada, “İsrail Parlamentosunda çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemiyle çalışmaktadır. Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1984’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı yalnızca Yahudilere verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Öte tandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.