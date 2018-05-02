Şeyh Edebali Üniversitesi’nde bahar şenlikleri başlıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bahar şenlikleri Mehmet Erdem konseriyle başlıyor.

Öğrencilerin final sınavları öncesinde bir yılın yorgunluğunu atmaları ve üniversite hayatlarına dair renkli hatıralar edinmeleri amacıyla son 2 yıldır düzenlenen şenlikler 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 5 gün sürecek etkinlikler için kurulan şenlik alanında lunapark, yiyecek içecek stantları ve oyun alanları bulunuyor. Gün boyu farklı etkinliklerim gerçekleşeceği şenliklerin gündüz bölümünde amatör müzik grupları ve dans ekipleri sahne alacak.

Şenlikler, her akşam saat 20.00’de ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaparken, 2 Mayıs’ta Mehmet Erdem, 3 Mayıs’ta Necati ve Saykolar, 4 Mayıs’ta Ekin Uzunlar, 5 Mayıs’ta Pera ve 6 Mayıs’ta Erdem Kınay & Merve Özbey sahne alacak.