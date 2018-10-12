Şifa deposu boza tezgahlardaki yerini aldı

Yaz aylarının sona erip, havaların soğumaya başlaması ile birlikte boza sektöründe de hareketlilik hızlandı.Birçok hastalığa şifa olan boza, uygun fiyatı ile vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Kışın, vücudu sıcak tutan ve birçok...

Yaz aylarının sona erip, havaların soğumaya başlaması ile birlikte boza sektöründe de hareketlilik hızlandı.

Birçok hastalığa şifa olan boza, uygun fiyatı ile vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Kışın, vücudu sıcak tutan ve birçok hastalığa karşı kalkan görevi gören bozalar, bu sene de vatandaşların yoğun talebi ile sezona başladı. Lezzeti ile Türk halkının vazgeçilmez içeceklerinden olan boza, tezgahlarda kilosu 6 buçuk liradan müşterilerini bekliyor.

Bilecik’te boza satıcısı olan İlhan Öztürk, sattıkları bozanın Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üretildiğini belirterek, "Havalar soğudu ve boza tezgahlardaki yerini aldı. Bozanın insan vücudunun bağışıklık sisteminin güçlendirir. Boza, içerisinde bulundurduğu D ve B vitamini ile anneler için süt yapma özelliğini taşıyor. O yüzden tercih edilen bir içecektir" dedi.

"Açlığı bir nebze olsa da kesiyor"

Gribal enfeksiyonlarda düzenli ve ekşi şekilde tüketildiği takdirde bozanın bir koruyucu madde olduğuna dikkat çeken Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Boza biraz daha ekşi tüketildiği takdirde sizi gribe karşı daha çok korumuş oluyor ve bu enerji veriyor. Kışın içiliyor ama şeker de içerdiği için enerji veren bir içecek. Bir bardak içtiğiniz zaman tokluk hissi verir. Acıktığınız zaman bir bardak için bir süre size tokluk hissi verir. O yüzden besleyici ve hazmı kolay bir içecek. Şuan bozanın kilosunu 6 buçuk liradan satıyoruz. Bunun yanında bardak bozayı da müşterilerimize sunuyoruz."