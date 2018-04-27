Slogan ’Sağlık için aşıya’ olarak değişti

Bilecik Aile Hekimliği Derneği Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sevilay Seval, "Haydi çocuklar aşıya" sloganının "Sağlık için aşıya" olarak değiştirdiklerini belirterek, "Aşı olmamak kişisel değil toplumsal bir karardır! Yapılmayan her aşı yapılan kişiyi de hastalıklardan korumada zayıf kalacaktır" dedi.

Dr. Sevilay Seval, 24-30 Nisan Aşı Haftasının kutlanma amacındaki önemi vuruluyan bir açıklama yaptı. Aşının; bağışıklık sistemininin yanıtını uyarmak, hastalığa engel olmak, vücuda verilen patojenik özelliği yok edilmiş virus, bakteri ya da bakteri parçalarından oluşan süspansiyon olduğunu belirten Dr. Seval, "Kutlama haftasının amacı; bireylerin aşıya olan duyarlılığını arttırmak ve konununm önemini vurgulamaktır. Çeşitli etkinliklerle aşının önemi hatırlatılmaktadır. Sağlık kurumuna herhangi bir nedenle başvuran her bebek, çocuk, gebenin aşılama durumu kontrol edilmeli, aşılanması gerekenler ve eksik aşılılar tespit edilip aşılamak için her fırsat değerlendirilmelidir. Aileler uygulanan aşının gerekliliği, görülebilecek yan etkileri, bir sonraki uygulama için ne zaman gelecekleri konularında bilgilendirilmeli, mutlaka aşı kartı verilmelidir. Verilen randevuların takibi ve aşıların zamanında yapılması önemlidir. Aşılamada amaç hastalıkları oluşmadan önlemektir. Aşı ile korunabilir hastalıkları kontrol altına almak ve tamamen ortadan kaldırmak amacı ile duyarlı yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmadan önce ulaşıp, bağışıklanmalarının sağlanması ve aşı ile korunabilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesi amacı ile geliştirilmiş aşılama programlarıyla (GBP) toplumun hastalıklara karşı dirençleri arttırılmaktadır.Aşıların koruyuculuğu farklıdır, bazı aşılar neredeyse ömür boyu koruma sağlar. Bazı aşıların uzun süreli koruma sağlaması için düzenli aralıklarla tekrar edilmesi(rapel dozu )gerekir. Aşılanmamış kişilerin, aşılanan kişiler nedeniyle, hastalık etkeni ile temaslarının azalması sonucu, toplumda o hastalığın görülme hızı azalır.Yani aşı olmayanlar olanlar sayesinde korunmaktadır. Bunun tam terside doğrudur yani aşı olmayanlar yüzünden olanlarda risk altındadır.Ancak bu sayı yani ’aşı olmama’ sayıları kritik rakamları aşarsa toplumda salgın hastalıklar başlar. Aşı ile korunulan hastalıklardan ölümler olur. Bugünlerde kızamık vakalarında artışlarda olduğu gibi.Salgın durumu yok ama olmıyacağı anlamına gelmiyor.Bizler aşılarını düzenli olan bireyler olarak ,aşılarını red edenleri uyarmaz isek yapılanlar boşa gidecektir.Yasal düzenlemeler yapılarak kanunen bunun önüne geçilmelidir" şeklinde konuştu.

"Aşı olmak kişisel değil toplumsal bir karardır" diye anlattı.

Dr. Sevilay Seval, aşı olmanın kişisel değil toplumsal bir karar olduğunu belirtti ve konuşmasının devamında, "Aşı olmamak kişisel değil toplumsal bir karardır! Yapılmayan her aşı yapılan kişiyi de hastalıklardan korumada zayıf kalacaktır. Bunun önüne geçmenin temel düzenlemesi bebeklik çağı aşıları ’zorunlu aşı takvimi’ ne dönüştürülmesidir. AHEF(Aile Hekimleri Federasyonu) olarak Sağlık Bakanlığından talebimiz bu yöndedir. DSÖ belirlediği stratejiler ile aşı programlarını takip etmektedir . Aklınıza takılan aşı ile ilgili sorularınızı kayıtlı olduğunuz Aile Hekiminizden ve Pediatri Hekiminizden öğrenebilirsiniz. ’Haydi Çocuklar Aşıya’ sloganımızı değiştiriyoruz ’Sağlık İçin Ailece Aşıya ’diyoruz. Sağlıklı yaşayan ve sağlıklı yaşlanan bir toplum için anne karnından başlayarak doğum ile beraber gereken aşı,beslenme,hareketli yaşam gibi tüm tedbirleri alınız" dedi.