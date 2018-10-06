Söğüt’te muhtarlarla tarımsal üretim istişare toplantısı

Bilecik Söğüt ilçesinde muhtarlarla düzenlenen toplantıda, üreticilerinin yaşadığı sıkıntılar, köylerindeki tarımsal üretim ve yapılabilecek tarımsal projeler hakkında istişareler yapıldı.

Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve muhtarların katıldığı toplantıda, Söğüt ilçesinin üreticilerinin yaşadığı sıkıntılar, köylerindeki tarımsal üretim ve yapılabilecek tarımsal projeler hakkında istişareler yapıldı. Fide, gübre ve ilaç fiyatları ile gerektiğinden fazla bilinçsiz ilaçlamanın zararlarının da konuşulduğu toplantıda aracılardan kaynaklanan pazarlama ve fiyat sorunlarının nasıl giderileceği konusunda görüşmelerde bulunuldu. Seralardaki bitki artıklarının uzaklaştırılması ve seraların temizliği hakkında bilgilendirmeler yapılırken; yem bitkisi dağıtımları ve meraların kullanımı hakkında görüşüldü.