Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Engelliler Dayanışma Derneği ve Eskişehir’deki Engelli STK Derneği işbirliği ile ‘Sosyal Hayatta Engel Yok’ projesi kapsamında bir etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı...

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Engelliler Dayanışma Derneği ve Eskişehir’deki Engelli STK Derneği işbirliği ile ‘Sosyal Hayatta Engel Yok’ projesi kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Proje kapsamında dernek olarak Eskişehir Engelli STK Başkanımız Çiğdem Çalışır ve üyeleri ile bir araya geldik. Etkinlik kapsamında birlikte toplu olarak yemek yemek yedikten sonra Sazova parkında hayvanat bahçesini gezdik. İlkbaharın güzel ve güneşli bir gününde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik üyelerimize moral ve motivasyon sağladı. Bizlere bu organizasyon ve ulaşım için destek sağlayan Bozüyük Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı’ya ve Engelli STK Derneği Başkanımız Çiğdem Çalışır’a misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.