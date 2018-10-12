Sultaneli Osmanlı Sokağı hizmete girdi

Bilecik Belediyesi Sultaneli Osmanlı Sokağı yapılan açılış töreniyle hizmete girdi.

Düzenlenen açılış törenine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Dualarla yapılan açılış töreninde konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi olarak güzel çalışmaların açılışını yaptıklarını belirterek, “Yapımına yaklaşık bir yıl önce başladığımız ve özellikle ilimizdeki hanımefendiler için son derece büyük faydaları olacak Sultaneli Osmanlı Sokağımızın açılışını yapıyoruz. Hanımefendilere çok faydası olacak dedik. Zira burada başta hanımefendilerimiz olmak üzere ilimizin birçok değerli üyesi burada el emeği göz nuru eserlerini hem sergileme hem de satma imkanı bulacak. Her zaman ilkleri ve örnek projeleri gerçekleştiren Bilecik Belediyesi olarak yine ilk ve örnek bir projeyi hazırladık ve bugün açılışını hep birlikte yapıyoruz.Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve ilimizin yöresel tatlarını, gelenek ve göreneklerini yansıtan aynı zamanda Bilecik bezinden imal edilen elbiselerin, nakışların, el işleri yanı sıra ilimize özgü ürünlerin satışının yapılacağı Sultaneli Osmanlı Sokağı, aynı zamanda büyük bir sosyal sorumluluk projesi ve sosyal belediyeciliğin güzel bir örneğidir” dedi.

“İlimizin güzel bir vitrini oldu”

Başkan Can, konuşmasının devamında Sultaneli Osmanlı Sokağı’nın Bilecik’in cazibe noktalarından birisi olduğuna değinerek, “İlimizdeki kadınlarımızın el emeği göz nuru eserleri ile birlikte ilimiz lezzetlerinin satışının yapılarak aynı zamanda turizm ve tanıtım faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak olan Sultaneli Osmanlı Sokağı projesi, gördüğünüz üzere yeşillendirme, düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile yeni cazibe noktalarından biri oldu. İlimizin güzel bir vitrini oldu. Projemiz ile en büyük hedeflerimiz ve amaçlarımızdan birisi de ilimizdeki değerli hanım kardeşlerimiz ve sanatkarlarımızın burada sergileyeceği ve satacağı ürünler ile ekonomik anlamda aile bütçelerine katkıda bulunması olmuştur. Burada 11 adet butik dükkan bulunuyor. Bir kısmında ilimizin lezzetleri sunulurken, bazısında ilimiz seramiği el emeği ve göz nuru ile buluşup güzel bir hediye oluyor. Diğer yandan ilimizin toprağı bir çömlek veya hediyelik bir eşya ile vücut buluyor. Böylece hem ilimizin ekonomisine hem de tanıtım ve turizmine katkı sağlamış olacağız” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından, kurdele kesimiyle Sultaneli Osmanlı Sokağı’nın açılışı gerçekleştirilirken, tören protokol üyelerinin sokağı gezmesiyle son buldu.