“Sultanımız Efendimizi Anlamak” programı mahalle konaklarında devam ediyor

Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Müftülüğü işbirliğinde hazırlanan “Sultanımız Efendimiz (S.A.V) Anlamak” projesi, mahalle konaklarında gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Vatandaşları başta eğitim, kültür, sanat ve sosyal birçok proje ile buluşturan Bilecik Belediyesi, İl Müftülüğü ile ortaklaşa hazırlanan “Sultanımız Efendimiz (S.A.V) Anlamak” projesi ile mahalle sakinleri vakitlerini verimli geçiriyor. Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan proje kapsamında çarşamba ve cuma günleri saat: 14.00’te Kur’an-ı Kerimi daha iyi anlayabilmek, Sünnet-i Seniyye’yi daha iyi öğrenebilmek, İslam terbiyesini daha iyi kavrayabilmek için Sultanımız Peygamber Efendimize verilen ilahi mesajları iyi anlayabilmek ve İslam tarihini öğrenebilmek konularında bilgiler aktarılıyor.

Hürriyet Mahallesi Mahalle Konağında düzenlenen eğitim programında bu hafta; Eğitmen Selma İmal ve Fatma Çoban, mahalle sakinleri ve geleceğin annelerine; Peygamber Efendi’nin hayatını, aile yaşantısından örnekleri, eşleri ile münasebetlerini, sosyal yaşamdaki güzel yaşantısı ile İslam İlmihali konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hülya Eçen Çalışkan, gerçekleştirilen etkinlik hakkında, “Belediyemiz ve Müftülüğümüz işbirliğinde güzel ve anlamlı bir projeyi geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyduk. Osmangazi Mahallemizdeki Hayme Ana Sultanevinde başlatmış olduğumuz programımızın 2018-2019 döneminde ise 4 hafta boyunca Hürriyet Mahallemizdeki Mahalle Konağında gerçekleştireceğiz. Mahalle sakinlerimiz yapılan etkinliği beğeni ve ilgiyle takip ediyorlar. Mahalle sakinlerimiz arasındaki birlik ve beraberlik duygularının da pekişmesini sağlayan etkinliğimiz, 4 hafta boyunca çarşamba ve cuma günü saat: 14.00’te Hürriyet Mahallemiz Mahalle Konağında devam edecek. Daha sonra da diğer mahallelerimizde de aynı gün ve saatlerde gerçekleştirilecek. Ben bu anlamda etkinliğimize katılan bütün hanımefendilere ve güzel bilgiler aktaran eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.