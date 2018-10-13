Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı yapıldı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği toplantı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Büyükakın, Bilecik’in kalkınması, tanıtılması, istihdamın, gelir düzeyinin artırılması ve hayatın kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin projelerinin Bilecik için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Vali Büyükakın, "Bu işte asıl olan paydaş konumundaki üreticinin, yatırım yapacak olan iş adamının düşüncesi. Burada hep birlikte karar vermemiz gerekiyor. Burada bir yatırım yapacaksak, sonuç almak için birlikte çalışmaya başlayalım. Burada ortaya koyacağımız fikirler, bu alanın ve ilçelerin kaderi olacak. Projelerin fizibilite raporlarının hazırlanarak birbirlerine entegre olabilir mi? Bölgelerimizi neye ihtiyacı var? Yaşanabilecek sıkıntılar neler olabilir? başlıkları altında çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas OSB hakkında yaptığı sunumda, OSB’nin Gölpazarı ve Yenipazar ilçesinin ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağlayacağını, kurulmalarının iki ilçe adına da son derece önemli olduğunu anlattı.

Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Gölpazarı Kaymakamı Büşra Uçar ve Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ile ilgili kurumların yetkililerin katıldığı toplantı, Gölpazarı ilçesine kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB ile Yenipazar ilçesine kurulması planlanan Tarım ve Hayvancılık İhtisas OSB ile kurulacak 3. OSB çalışmalarının değerlendirilmesiyle sona erdi.