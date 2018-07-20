BİLECİK:
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20 Temmuz 2018 Cuma 13:00

Tırın arkadan çarptığı otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Bilecik’te, tırın yabancı plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.Kaza, Küplü köyünde bulunan bir dinlenme tesisi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme...

Tırın arkadan çarptığı otomobildeki 2 çocuk yaralandı
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Bilecik’te, tırın yabancı plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Küplü köyünde bulunan bir dinlenme tesisi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisine girmek üzere yavaşlayan Seher Hayber (36) idaresindeki MTK S 8782 yabancı plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Mustafa Kahveci yönetimindeki 42 RF 218 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpma sonucu otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen Hayber ailesinin iki çocuğu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, tır sürüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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