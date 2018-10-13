Trafik Eğitim Pisti’nin temelleri atıldı

Çocuklara hem trafik kurallarını öğretmek hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Bilecik Belediyesi Trafik Eğitim Pisti’nin temeli atıldı.

Akasya Altı mevkisinde gerçekleştirilen temel atma törenine; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, belediye personeli ve çocuklar katıldı.

"Burada çocuklarımız trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecek’’

Törende açılış konuşması yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Trafik Eğitim Pisti’nin bütün çocuklara ve Bilecik’e hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Can, "Sizlerle birlikte, sizlerin duası ve desteğiyle tamamlamayı niyet ettiğimiz Çocuk Trafik Eğitim Pistimizin temel atma törenindeyiz. Çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Çünkü Bilecik Belediyesi olarak gerçekten şu ana kadar çocuklarımız için birbirinden gerek fiziki gerek, sosyal gerek kültürel gerek eğitime yönelik birçok güzel çalışmayı ve eseri gerçekleştirdik. İşte şimdi de bu güzel çalışmalardan biri olan Trafik Eğitim Pistimiz için ilk kazmayı vuruyoruz. Hedefimiz burasını bütün yönleriyle çocuklarımıza ve ilimize faydası olacak bir mekan haline getirmektir" dedi.

"3 bin 640 metrekare alan üzerine inşa edilecek"

Pistin tamamlanması ile çocukların trafik eğitimini küçük yaştan itibaren öğrenebileceğini kaydeden Başkan Can, "Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen ve 3 bin 640 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Trafik Eğitim Pisti ile çocuklarımız küçük yaştan itibaren trafik kurallarını öğrenmiş olacak. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ve örnek proje niteliğinde olacak Trafik Eğitim Pisti ile çocuklarımız trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenebilecek. Bilecik Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Pistinin en kısa zaman içerisinde bitirilerek, çocuklarımızın hizmetine sunulması için yoğun çaba harcıyoruz. Ben bu vesile ile böyle güzel ve anlamlı bir eserin ilimize kazandırılması noktasında emek veren, dua eden ve projelendiren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah ilimiz ve insanımız için daha nice temel atma töreninde bizleri bir araya getirsin. Eserlerimiz şehrimiz ve insanımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından temel atma töreni, protokol üyeleri ve çocukların katılımı ile yapılan duaların ardından gerçekleştirildi.