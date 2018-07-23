BİLECİK:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:15

Traktör ve iki otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, traktör ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Zeytinli Boğaz mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yıldırım(61) idaresindeki 11 AL 402 plakalı...

Traktör ve iki otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, traktör ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zeytinli Boğaz mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yıldırım(61) idaresindeki 11 AL 402 plakalı otomobil ile Ali Küçük (49) idaresindeki 54 ET 941 plakalı saman balyası yüklü traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör sol şeride geçerken, aynı anda Bilecik’ten Gölpazarı istikametine gitmekte olan Hüseyin Karaaslan (27) yönetimindeki 26 KS 497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan traktöre çarptı. Yaşanan kazada sürücü Mustafa Yıldırım ve aynı araç içerisinde bulunan Ayşe Yıldırım, traktör sürücüsü Ali Küçük ve eşi Mevlüdiye Küçük ve Hüseyin Karaaslan yaralandı. aralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, yaralılardan Ayşe Yıldırım ve Mevlüdiye Küçük’ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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