BİLECİK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:27

Türk Halk Müziği Korosu’ndan muhteşem konser

Bilecik Belediyesi 2018 Nisan ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından konser verildi.Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinden gerçekleştirilen konserde yurdun dört...

Türk Halk Müziği Korosu'ndan muhteşem konser
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Bilecik Belediyesi 2018 Nisan ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından konser verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinden gerçekleştirilen konserde yurdun dört bir köşesine ait birbirinden güzel eserler seslendirildi. Bileciklileri, her ay birbirinden güzel konu ve konukları ile buluşturan Bilecik Belediyesi, Nisan ayı Kültür ve Sanat Etkinliklerinde, birbirinden önemli açılışın yanı sıra konferans, söyleşi, konser ve programları ile tamamlandı.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen konserde; Bilecik Belediyesi Müzik Kurslarında eğitim gören kursiyerler de hünerlerini sergiledi. Bilecik ve tüm ülkede önemli yeri olan Türk Halk Müziğinden eserlerin seslendirildiği program, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.
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