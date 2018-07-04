Türkiye’de satranç heyecanı Bilecik’te yaşanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Bilecik Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi Günü Yıldırım ve Hızlı Satranç Turnuvası" ile satranç heyecanı Bilecik’te yaşanacak.6-7 Temmuz tarihlerinde...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Bilecik Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi Günü Yıldırım ve Hızlı Satranç Turnuvası" ile satranç heyecanı Bilecik’te yaşanacak.

6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ülkenin 60 ilinden 350’yi aşkın satranç oyuncusunun başvuruda bulunduğu turnuva ile en başarılı oyuncular Bilecik’te olacak. 7’den 70’e her kesimden yarışmacının katılacağı 15 Temmuz Demokrasi Günü Yıldırım ve Hızlı Satranç Turnuvası ile Bilecik büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmış olacak. Bilecik’te eğitim ve çocuklara yönelik birçok anlamlı çalışmaya imza atan Bilecik Belediyesi, çocuklarımız için yeni bir çalışmayı daha gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ile Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek olan satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere 15 bin TL değerinde ödül takdim edilecek.

Öte yandan, Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvanın ilk günü satranç oyuncuları birbirleriyle kıyasıya bir yarış içine girerken 7 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.