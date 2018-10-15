Üniversite öğrencilerinden rekor kan bağışı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde düzenlenen kampanyada, 5 günde toplamda 717 ünite kan bağışı ve 110 kök hücre bağışı yapıldı.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, üniversite öğrencilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Çınar, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Kampüsünde öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışında beş günde toplam 717 ünite kan bağışı ve 110 Kök Hücre Bağışı yapılarak başarılı bir bağışa imza atıldı. Bir ünite kandan 3 kan ürünü elde edildiğini düşünürsek, öğrencilerimizin yapmış olduğu bağışların önemi daha çok ortaya çıkıyor ve bağışlar 2 bin 151 hastaya umut oluyor. Kana acil değil, sürekli ihtiyaç var. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Bunun bilincinde olarak öğrencilerimizin bağışlara destek vermesi bizleri ayrıca onurlandırmaktadır. Bilecik Belediye Başkanımız Nihat Can’a, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbrahim Taş’a, hocalarımıza ve öğrencilerimizin bizlere vermiş olduğu destekten ötürü ve yapmış olduğu bağışlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.