Üniversite öğrencilerinin oyunu Kıbrıs’ta sahnelendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tiyatro ve Sahne Sanatları Kulübü tarafından hazırlanan “Sessiz Çığlık” oyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seyirciyle buluştu.Beyarmudu Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Mesarya...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tiyatro ve Sahne Sanatları Kulübü tarafından hazırlanan “Sessiz Çığlık” oyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seyirciyle buluştu.

Beyarmudu Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Mesarya Tiyatro Şöleni’nde sahnelenen oyun izleyicilerden yoğun ilgi görürken, şölenin ilk gençlik tiyatrosu olma özelliği taşıyan oyunda madde bağımlılığı konusunu işlendi.

Yazar ve yönetmenliğini Tülay Doğan’ın yaptığı, Genel Sanat Yönetmenliğini Ercüment Doğan’ın üstlendiği oyun için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden Tiyatro ve Sahne Sanatları Kulübü’nden 15 kişilik bir ekiple 3 ay boyunca hazırlandı. Oyunun sonunda seyirciye hitaben bir konuşma yapan Tülay Doğan, Bilecik’ten Kıbrıs’a kardeşlik getirdiklerini söyledi ve şölende emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşma sonrası Yazar Tülay Doğan’a Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Şölen Koordinatörü İzel Seylani tarafından anı plaketi takdim edildi.