Üniversitenin yeni öğrencilerine Bilecik tanıtıldı

Bilecik Valiliği koordinasyonunda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen programda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yeni öğrencilerine Bilecik tanıtıldı.

Yeni eğitim öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve kayıt sırasında gezi programına katılmak için başvuru yapan öğrencilerin Bilecik ilinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıması, Bilecik hakkında bilgi edinmeleri ve birer turizm elçisi olmaları için Bilecik İli Tanıtım Gezisi gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlçe Meslek Yüksekokulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinden geziye katılan öğrenciler 4 farklı gruba ayrıldı. Bilecik Merkez’den hareket ederek sırasıyla Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret eden öğrencilere gezi boyunca bir kokartlı rehber ve yardımcısı gezi boyunca eşlik etti.

Düzenlenen tanıtım gezisi üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Bilecik’te yer alan tarihi değerlerin ve doğal güzelliklerin kendilerine tanıtılmasıyla beraber, Bilecik Merkez’de bulunan Şeyh Edebali Türbesinin gezilmesiyle sona erdi.