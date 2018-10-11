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11 Ekim 2018 Perşembe 17:43

Ünlü Yazar Birsen Ekin Özen Bozüyük’te

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen "Bozüyük Kitap Günleri" kapsamında çocuk ve gençlik kitaplarının yazarı Birsen Ekim Özen, kitapseverler ile bir araya geldi.Kapalı Pazar yeri fuar alanında düzenlenen kitap günleri etkinliğine...

Ünlü Yazar Birsen Ekin Özen Bozüyük'te
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Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen "Bozüyük Kitap Günleri" kapsamında çocuk ve gençlik kitaplarının yazarı Birsen Ekim Özen, kitapseverler ile bir araya geldi.

Kapalı Pazar yeri fuar alanında düzenlenen kitap günleri etkinliğine bir birinden değerli yazarlar ve çok sayıda yayın evi katılırken, ünlü yazarlarda okurları ile buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Bozüyüklü okurları için kitaplarını imzalayan Birsen Ekim Özen’e etkinliğe katılım gösterdiği için Bozüyük Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Esat Zencir tarafından belediye başkanı adına hediye takdim edildi. Bozüyük’teki kitap günlerinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Birsen Ekim Özen; "Bozüyük’te kitap günleri etkinliğinin yapılması ve davet edilmiş olmamız bizleri çok sevindirdi. Bu vesile ile etkinliğin oluşmasını sağlayan başta Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bozüyük kitap günleri gün boyu Bozüyüklü kitap severler tarafından ziyaret edilirken, etkinlik 14 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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