BİLECİK:
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03 Temmuz 2018 Salı 16:37

Vali Büyükakın, Başkan Can ile bir araya geldi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı ziyaret etti.Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Bilecik’te yerel ve genel idare ile...

Vali Büyükakın, Başkan Can ile bir araya geldi
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Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Bilecik’te yerel ve genel idare ile birlikte şehir ve vatandaşlar için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Nihat Can, “Vali Tahir Büyükakın nezaket ziyaretinde bulundular. Belediyemizin hizmetleri ve yürütülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Belediyemiz ve devletimiz ile birlikte şehrimiz için durmadan, yorulmadan; birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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