BİLECİK:
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12 Ekim 2018 Cuma 14:14

Vali Büyükakın fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın sanayi kuruluşlarını ziyaret etmeyi sürdürüyor.Vali Büyükakın, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren bir şirketi ziyaret etti. Ziyarette Vali Büyükakın’ a Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman eşlik...

Vali Büyükakın fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
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Bilecik Valisi Tahir Büyükakın sanayi kuruluşlarını ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Vali Büyükakın, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren bir şirketi ziyaret etti. Ziyarette Vali Büyükakın’ a Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman eşlik etti.

Üretim safhasını yerinde inceleyen Vali Büyükakın, firma sahibi Mithat Rüştü Sağlam’dan üretim ve tüm süreçlerle ilgili detaylı bilgi aldı. Ağaç ürünleri üzerine üretim yapan tesisin iç piyasaya ürün tedarik etmeye devam ettiğini ve ilk ihracatını Amerika’ya gerçekleştirdiğini belirten Sağlam “İnşallah bundan sonra milli sermayemize katkı sağlayacak işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Fabrika üretim süreçlerini incelemelerinin ardından firma sahibi Sağlam ile görüşmeler yapan Vali Büyükakın, Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Rüştü Sağlam ve çalışanlarına başarılar diledi.
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