BİLECİK:
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01 Mayıs 2018 Salı 11:04

Vali Büyükakın Söğüt’e yapılan yatırımları inceledi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Söğüt ilçesinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.Bilecik genelindeki tüm projeleri yakından takip eden Vali Tahir Büyükakın, Söğüt’ü ziyaret etti. Söğüt ilçesinde yapımı devam eden yatırımları...

Vali Büyükakın Söğüt'e yapılan yatırımları inceledi
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Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Söğüt ilçesinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Bilecik genelindeki tüm projeleri yakından takip eden Vali Tahir Büyükakın, Söğüt’ü ziyaret etti. Söğüt ilçesinde yapımı devam eden yatırımları inceleyen Vali Büyükakın, "Söğüt ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden işlerimizi yerinde gördük ve son durumları hakkında bilgi aldık. Söğüt Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 binası ve çevre düzenlemesini tamamlayarak İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Toplam 3 bin 626 metrekare alana sahip Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu 21 ek derslik bina yapım işinin yüzde 65’i tamamlandı. İnşallah önümüzdeki eğitim dönemine yetişecek. 100 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek olan pansiyon binası ve çevre düzenlemesi işi yüzde 60-65 oranında tamamlandı, çalışmaları devam ediyor” dedi.

Vali Büyükakın inceleme gezisi sonrasında Söğüt Devlet Hastanesinde hasta ziyaretinde bulundu.
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