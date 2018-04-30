Vali Büyükakın Söğüt’te muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik’in Söğüt ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Söğüt Belediyesi Yaşam Merkezi Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt İlçe Belediye Başkanı...

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik’in Söğüt ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Söğüt Belediyesi Yaşam Merkezi Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt İlçe Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Söğüt İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Durna, Söğüt İlçe Emniyet Müdür Vekili Coşkun Bartın, İl Mahalli İdareler Müdürü Hakkı Elmas ve ilgililer ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında muhtarlar aracılığıyla toplumun taleplerinin alınması ve taleplerin takibi konusunda bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Vali Büyükkakın, "Bizler buraya talepleri değerlendirmek ve doğrudan talepleri almak, işlerin takibini yapmak üzere geliyoruz. Sizlerden mevcut durum hakkında bilgi alıyor, değerlendirmeler yapıyor, öncelikli meseleleri tespit edip, doğru adımlar atmak istiyoruz” dedi.

Muhtarların istek ve taleplerini ilettiği toplantı sonrasında Vali Büyükakın, muhtar ve vatandaşlarla sohbet etti.