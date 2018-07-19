Vali Büyükakın’dan hayırlı olsun ziyaretleri

Bilecik’te yapılan çalışmalarla ilgili bir dizi görüşmede bulunmak üzere Ankara’ya giden Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti Bilecik Milletvekili...

Bilecik’te yapılan çalışmalarla ilgili bir dizi görüşmede bulunmak üzere Ankara’ya giden Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’ya hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerinde, Dönmez, Kasapoğlu ve Yağcı’ya yeni görevleri için başarı dileklerini ileten Vali Tahir Büyükakın "Allah, bakanlarımıza ve milletvekilimize ilimize, memleketimize ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Vali Tahir Büyükakın bir dizi görüşmede bulunduktan sonra Bilecik’e geri döndü.