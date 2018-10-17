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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:35

Vali Büyükakın’ın "Emre Aykırı Davranışlar" konusundaki genelgesi

Bilecik Valisi Tahir Büyüakın, "Emre Aykırı Davranışlar" konusunda bir genelge yayımladı.Büyükakın, yayımladığı genelgesinde vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamaları devletin asil görev ve sorumluluklarından olduğuna...

Vali Büyükakın'ın 'Emre Aykırı Davranışlar' konusundaki genelgesi
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Bilecik Valisi Tahir Büyüakın, "Emre Aykırı Davranışlar" konusunda bir genelge yayımladı.

Büyükakın, yayımladığı genelgesinde vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamaları devletin asil görev ve sorumluluklarından olduğuna değindi. Büyükakın, "Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin, değişen koşullara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması kamu düzeniyle yakından ilişkilidir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir. Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek önem arz etmektedir. İlimiz sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplerden anlaşılmaktadır. Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ilimiz sınırları içinde ticari taksi şoförlerince; kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu almaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması, bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi, özellikle yabancı turistler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması, yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli güncel idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur" ifadelerine yer verdi.
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