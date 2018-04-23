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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:10

Vali Yardımcısı Özgün ve il müdürlerinden turistik yerlere ziyaret

Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün ve il müdürleri Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler.Osmaneli’nin tarihi ve turistik yerlerini gezen Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün ve il müdürleri,...

Vali Yardımcısı Özgün ve il müdürlerinden turistik yerlere ziyaret
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Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün ve il müdürleri Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler.

Osmaneli’nin tarihi ve turistik yerlerini gezen Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün ve il müdürleri, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’den bilgi aldı. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Vali Yardımcımız Mustafa Kemal Özgün ve Bilecik il müdürleri Osmaneli’nin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret ettiler. Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün organizasyonunda ilçelerimizi ziyaret eden vali yardımcımız ve il müdürlerimizden oluşan yöneticilerimiz Osmaneli Konaklarını, Rüstem Paşa Camii, Yıldırım Bayazıt-Hamide Hatun Camii, Aya Yorgi Kilisesini ziyaret etti. Ekip ayrıca, sokak sağlıklaştırma projemiz kapsamında yapmakta olduğumuz konak restorasyon çalışmalarımızı ziyaret ederek, ilçemizin doğal güzellikleri tarihi ve kültürel varlıklarına hayran kaldılar" dedi.
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