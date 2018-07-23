BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:07

Vezirhan Belediyesi’nden “Kültür Turları”

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi, Denizli Pamukkale ve Salda Gölü’ne “Kültür Turu” düzenledi.Gezi hakkında bilgi veren Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Belediyemizin düzenlediği Pamukkale-Salda Gölü Kültür...

Vezirhan Belediyesi'nden 'Kültür Turları”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi, Denizli Pamukkale ve Salda Gölü’ne “Kültür Turu” düzenledi.

Gezi hakkında bilgi veren Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Belediyemizin düzenlediği Pamukkale-Salda Gölü Kültür Turları Kapsamında ilk gezimizi 90 vatandaşımızla beraber gerçekleştirdik. Kafilemiz ile birlikte Denizli Belediyesi Bağbaşı Yaylası’nda kahvaltımızı yapıp, Salda gölünü ziyaret ettik ve daha sonra Pamukkale’ye geçerek dünyada eşi benzeri olmayan travertenleri gezip ünlü antik kent Hieropolisi gezdik. Özel olarak vatandaşlarımızı en son kırmızı suya götürerek turumuzu tamamladık. Turumuza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku