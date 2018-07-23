Vezirhan Belediyesi’nden “Kültür Turları”

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi, Denizli Pamukkale ve Salda Gölü’ne “Kültür Turu” düzenledi.

Gezi hakkında bilgi veren Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Belediyemizin düzenlediği Pamukkale-Salda Gölü Kültür Turları Kapsamında ilk gezimizi 90 vatandaşımızla beraber gerçekleştirdik. Kafilemiz ile birlikte Denizli Belediyesi Bağbaşı Yaylası’nda kahvaltımızı yapıp, Salda gölünü ziyaret ettik ve daha sonra Pamukkale’ye geçerek dünyada eşi benzeri olmayan travertenleri gezip ünlü antik kent Hieropolisi gezdik. Özel olarak vatandaşlarımızı en son kırmızı suya götürerek turumuzu tamamladık. Turumuza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.