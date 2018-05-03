BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:09

Vezirhan Belediyesi’ne cenaze nakil aracı hibe edildi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi’ne cenaze nakil aracı hibe edildi.Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, hibe edilen cenaze nakil aracıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Duymuş, “Göreve geldiğimiz günden bugüne söz verdiğimiz...

Vezirhan Belediyesi'ne cenaze nakil aracı hibe edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi’ne cenaze nakil aracı hibe edildi.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, hibe edilen cenaze nakil aracıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Duymuş, “Göreve geldiğimiz günden bugüne söz verdiğimiz gibi 4 yılda 7 adet aracı belediyemize kazandırdık. 7’nci aracımız hasta ve nakil aracımız oldu. Hastalarımızın il içi ve il dışındaki hastanelere daha rahat bir ortamda nakillerini sağlamak ve cenaze sahiplerimizin cenazelerini daha rahat bir ortamda taşımalarını sağlamak için aracımızı belediyemiz araçları arasına kattık. Vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir hizmet vermek için çalışmalarımız devam edecektir. İşimiz de, gücümüz de Vezirhan’a hizmettir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku