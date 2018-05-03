Vezirhan Belediyesi’ne cenaze nakil aracı hibe edildi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi’ne cenaze nakil aracı hibe edildi.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, hibe edilen cenaze nakil aracıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Duymuş, “Göreve geldiğimiz günden bugüne söz verdiğimiz gibi 4 yılda 7 adet aracı belediyemize kazandırdık. 7’nci aracımız hasta ve nakil aracımız oldu. Hastalarımızın il içi ve il dışındaki hastanelere daha rahat bir ortamda nakillerini sağlamak ve cenaze sahiplerimizin cenazelerini daha rahat bir ortamda taşımalarını sağlamak için aracımızı belediyemiz araçları arasına kattık. Vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir hizmet vermek için çalışmalarımız devam edecektir. İşimiz de, gücümüz de Vezirhan’a hizmettir” dedi.