Vezirhan Belediyesi’ne tekerlekli sandalye hediye edildi

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Çocuk Merkezi ve Bozüyük Engelliler Dayanışma Dernek Başkanlığı tarafından Vezirhan Belde Belediyesi’ne tekerlekli sandalye hediye edildi.Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Çocuk Merkezi Müdürü Murat...

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Çocuk Merkezi ve Bozüyük Engelliler Dayanışma Dernek Başkanlığı tarafından Vezirhan Belde Belediyesi’ne tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Çocuk Merkezi Müdürü Murat Akcan ve Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Dernek Başkanı İsmail Çelik, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’u makamında ziyaret ederek, beldede hasta olan vatandaşların kullanabileceği tekerlekli sandalye getirdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, “Ziyaretleri sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Duyarlı davranışlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.