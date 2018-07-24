BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 13:04

Vezirhan Belediyesi’ne tekerlekli sandalye hediye edildi

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Çocuk Merkezi ve Bozüyük Engelliler Dayanışma Dernek Başkanlığı tarafından Vezirhan Belde Belediyesi’ne tekerlekli sandalye hediye edildi.Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Çocuk Merkezi Müdürü Murat...

Vezirhan Belediyesi'ne tekerlekli sandalye hediye edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Çocuk Merkezi ve Bozüyük Engelliler Dayanışma Dernek Başkanlığı tarafından Vezirhan Belde Belediyesi’ne tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Çocuk Merkezi Müdürü Murat Akcan ve Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Dernek Başkanı İsmail Çelik, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’u makamında ziyaret ederek, beldede hasta olan vatandaşların kullanabileceği tekerlekli sandalye getirdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, “Ziyaretleri sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Duyarlı davranışlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku