BİLECİK:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:57

Vezirhan’da Çilek projesi hazırlandı

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi tarafından Çilek projesi hazırlandı.Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, hazırlanan proje hakkında açıklamada bulundu. Duymuş, “İstasyon Mahallemizi eski güzel günlerine kavuştururken beldemize...

Vezirhan'da Çilek projesi hazırlandı
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Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi tarafından Çilek projesi hazırlandı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, hazırlanan proje hakkında açıklamada bulundu. Duymuş, “İstasyon Mahallemizi eski güzel günlerine kavuştururken beldemize önemli bir proje kazandırıyoruz. Yıllardır tahsisi veya kiralanması adına söz konusu olan, projeler hazırlanan fakat somut bir adım atılamayan İstasyon Mahallesi eski fidanlık sahasına projemizi hazırladık. Belediyemize kiraladığımız eski fidanlık alanına halı saha projemizin ihalesi yapılacak. Alanın bir tarafında halı sahamız yapılırken kalan kısmına ise yaşam ve spor alanları oluşturuyoruz. İçerisinde halı saha, plaj voleybol sahası, oyun alanları, havuzlu mesire alanı ve açık hava düğün alanı olacak olan yeni projemiz hem İstasyon Mahallemizi eski güzel günlerine geri götürecek, hem de beldemize güzellik katacak” dedi.
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