BİLECİK:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:07

Vezirhan’da kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı

Bilecik’in Vezirhan beldesinden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı.Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belde sakinlerinden Mustafa, Nazile Söğüt’ü ve Hüseyin, Emine Kasım’ı hac ibadetlerini yerine...

Vezirhan'da kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı
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Bilecik’in Vezirhan beldesinden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belde sakinlerinden Mustafa, Nazile Söğüt’ü ve Hüseyin, Emine Kasım’ı hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara uğurladı. Başkan Duymuş, “Allah ibadetlerini kabul etsin. Allah sağ salim gidip gelmeyi nasip eylesin” dedi.
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