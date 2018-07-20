Bilecik’in Vezirhan beldesinden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı.Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belde sakinlerinden Mustafa, Nazile Söğüt’ü ve Hüseyin, Emine Kasım’ı hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara uğurladı. Başkan Duymuş, “Allah ibadetlerini kabul etsin. Allah sağ salim gidip gelmeyi nasip eylesin” dedi.
Vezirhan’da kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı
Bilecik’in Vezirhan beldesinden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı.Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belde sakinlerinden Mustafa, Nazile Söğüt’ü ve Hüseyin, Emine Kasım’ı hac ibadetlerini yerine...