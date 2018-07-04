Yaşanan doğal afet mecliste gündeme getirildi

Geçen günlerde Bilecik’in Osmaneli ilçesinin köylerinde şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde yaşanan zarar ile ilgili İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, bölgenin ’Doğal Afet Bölgesi’ kapsamına alınmasını dile getirdi.

Bilecik İl Genel Meclisi Temmuz ayı üçüncü birleşimin sonunda söz alan İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, Osmaneli’nde yaşanan doğal afet sorununda üreticilerin isteklerini dile getirdi. Uğur, “Geçen hafta Osmaneli ilçemizde bir doğal afet meydana geldi. Köylülerimizin yüzde 95’i bu sene sezonu kapattı. Buradan bir daha kendilerine geçmiş olsun diyorum. Gerek valimiz, gerekse milletvekillerimiz bölgede incelemeler yaptılar. Vatandaşlarımızda onlara dert ve sıkıntılarını anlattı ama bir kez daha şunları dile getirmek istiyorum. Çiftçilerimiz gerek bankalara, gerek Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının ertelenmesini değil, bölgenin bir an önce afet bölgesi kapsamına alınıp zararlarının karşılanmasını talep ediyorlar. Milletvekillerimiz de valimiz de bu konu üzerinde görüşlerini bildirdiler. İnşallah bölge afet kapsamına alınır” dedi.