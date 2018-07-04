BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:43

Yaşanan doğal afet mecliste gündeme getirildi

Geçen günlerde Bilecik’in Osmaneli ilçesinin köylerinde şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde yaşanan zarar ile ilgili İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, bölgenin ’Doğal Afet Bölgesi’ kapsamına alınmasını dile getirdi.Bilecik...

Yaşanan doğal afet mecliste gündeme getirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Geçen günlerde Bilecik’in Osmaneli ilçesinin köylerinde şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde yaşanan zarar ile ilgili İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, bölgenin ’Doğal Afet Bölgesi’ kapsamına alınmasını dile getirdi.

Bilecik İl Genel Meclisi Temmuz ayı üçüncü birleşimin sonunda söz alan İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, Osmaneli’nde yaşanan doğal afet sorununda üreticilerin isteklerini dile getirdi. Uğur, “Geçen hafta Osmaneli ilçemizde bir doğal afet meydana geldi. Köylülerimizin yüzde 95’i bu sene sezonu kapattı. Buradan bir daha kendilerine geçmiş olsun diyorum. Gerek valimiz, gerekse milletvekillerimiz bölgede incelemeler yaptılar. Vatandaşlarımızda onlara dert ve sıkıntılarını anlattı ama bir kez daha şunları dile getirmek istiyorum. Çiftçilerimiz gerek bankalara, gerek Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının ertelenmesini değil, bölgenin bir an önce afet bölgesi kapsamına alınıp zararlarının karşılanmasını talep ediyorlar. Milletvekillerimiz de valimiz de bu konu üzerinde görüşlerini bildirdiler. İnşallah bölge afet kapsamına alınır” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku