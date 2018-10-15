Yaşayan Şehir Müzesi’ne bir ödül daha

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesi, 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Sosyal Sorumluluk kategorisinde Yılın İl Belediyesi ödülüne layık görüldü.

Bilecik Belediyesi’nin üye olduğu Sağlıklı Kentler Birliği tarafından gerçekleştirilen ödül törenine; Birlik Başkanı Menderes Türel, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, birliğe üye belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2018 yılının son meclis toplantısında gerçekleştirilen ödül töreni, İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilirken, 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Sosyal Sorumluluk Kategorisinde Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Yılın İl Belediyesi Ödülüne layık görüldü.

“Yılın İl Belediyesi ödülüne layık görüldük”

Belediye Başkanı Nihat Can, ödül hakkında yaptığı değerlendirmede; Bilecik Belediyesi olarak yeni bir başarıyı daha elde ettikleri için duyduğu memnuniyeti belirterek, “Sağlıklı Kentler Birliği Birlik Başkanı Menderes Türel yönetiminde 2018 yılının son meclis toplantısını kadim şehri İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirdik. 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Sosyal Sorumluluk Kategorisinde Yaşayan Şehir Müzemiz ile Yılın İl Belediyesi Ödülüne layık görüldük. Sağlıklı Şehir, Sağlıklı Gelecek misyonuyla Bilecik’te gelenek ve göreneklerimizi müzemizde yaşatmaya anlatmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Yaşayan Şehir Müzesinin Turizme olan katkısı son derece mutluluk verici bir durum. Aynı zamanda şehrimizin tanıtımı ve geleceği için de umut ve mutluluk verici. Projemizi ödüle layık gören Sağlıklı Kentler Birliği Üyelerine teşekkür ediyorum. Müzemizin şehrimize kazandırılmasında büyük emekleri olan AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.