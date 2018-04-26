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26 Nisan 2018 Perşembe 17:48

Yeni kapalı pazara 550 araçlık devasal otopark

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 28 Nisan Cumartesi günü hizmete girecek yeni kapalı pazar yerinin otopark sorununu da çözüme kavuşturdu.Uzun süren görüşmeler ve kamulaştırma çalışmalarının ardından kapalı pazarla ilgili geçen...

Yeni kapalı pazara 550 araçlık devasal otopark
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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 28 Nisan Cumartesi günü hizmete girecek yeni kapalı pazar yerinin otopark sorununu da çözüme kavuşturdu.

Uzun süren görüşmeler ve kamulaştırma çalışmalarının ardından kapalı pazarla ilgili geçen dönemlerde yaşanan otopark sıkıntısı çözüldü. Yeni kapalı pazarın açılmasıyla birlikte 550 araçlık devasa otopark da hizmete açılacak. Böylece geçen dönemlerde yaşanan trafik karmaşası da sona erecek. Bu bağlamda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, otopark alanının yapım çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bakıcı, beraberinde Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte görevlilerle görüştü. Yapılan hizmetleri vatandaşların memnuniyeti ve rahatlığı için yaptıklarını söyleyen Başkan Bakıcı, yeni kapalı pazar yeri ve otoparkının Bozüyüklülere hayırlı ve uğurlu olması, pazarcı esnafına da bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.
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