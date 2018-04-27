BİLECİK:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:19

Yenilenen yüzüyle Öztürk Hampshire Koleji’nin öğrencileri sahneye çıktı

Bilecik’te eski adı Hatem Okulu, yeni adıyla Bilecik Öztürk Hampshire Koleji birinci sınıf öğrencilerinin ilk gösterileri ayakta alkışlandı.Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Yenilenen yüzüyle Öztürk Hampshire Koleji'nin öğrencileri sahneye çıktı
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Bilecik’te eski adı Hatem Okulu, yeni adıyla Bilecik Öztürk Hampshire Koleji birinci sınıf öğrencilerinin ilk gösterileri ayakta alkışlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına Bilecik Öztürk Hampshire Koleji Kurucu Vekili Ozan Karagöz, Okul Müdürü Mutlu Selen Haşit, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan Bilecik Öztürk Hampshire Koleji Müdürü Mutlu Selen Haşit, "Öztürk Hampshire Koleji olarak öğrencilerimize Atatürk’ün çağdaş, sorgulayan, bilim ve teknolojiyi takip eden, topluma saygılı, kendine güvenen, ülkemiz geleceğinde söz sahibi bireyler olarak yetiştirmek için yer bir anlayışla yola çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Dijital devrimin öncüler sloganıyla Bilecik’te ve Türkiye’de teknolojinin ışığında bir gelecek inşa edeceğiz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz bu gün için çok çalıştılar, çok emek verdiler. En önemlisi yüreklerini ortaya koydular. Hepinize şimdiden bu anlamlı çalışma için teşekkür ediliyor ve kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, şiir dinletisi, beden eğitimi gösterileri, okul öğrencisi Ecesu Sünetçi’nin bale gösterisi, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının okunması, piyona, keman dinletisi, akıl oyunları gösterisi, miniklerin İngilizce şarkı ile dans etmesi devam etti. Program, son olarak okul öğrencilerin ukulele gösteri ile son buldu.

Öte yandan okulun birinci sınıf öğrencilerin yaptığı gösteriler ayakta alkışlanırken, gösteriler Türk Bayrağı’nın açması ile son buldu. Türk bayrağı iseayakta alkışlandı.
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